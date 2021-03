Mihajlovic: “Domani cambierò qualcosa anche perché siamo in emergenza”

L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa ha presentato la sfida di campionato in programma domani al Diego Armando Maradona.

“Dobbiamo trovare continuità nelle prestazioni e nei risultati. Non è una questione di giocatori di esperienza o di giocatori giovani ma da due anni non riusciamo a fare quel passo in avanti.

E’ la terza partita in una settimana e qualcosa dobbiamo cambiare per forza perché siamo in emergenza per gli infortunati in difesa e a centrocampo.

Domani mancheranno Tomyasu, Dijks, Dominguez, Santander, Faragò…anche se abbiamo un altro allenamento e vedremo chi ci sarà.

Medel è disponibile anche se quando giochi in settimana hai poco per allenarti.

Come si allena la mentalità vincete? Servono calciatori vincenti. Quando stavamo all’Inter avevamo una grande squadra ma non avevamo mai vinto nulla poi con l’arrivo di Veron, di Figo…calciatori abituati a vincere capaci di trascinare anche gli altri. Bisogna far capire ai ragazzi che tutto parte dalla testa. SE sbagliamo atteggiamento mentale tutto il resto vale poco. E’ una cosa che serve tempo per acquisirla.

Il clima in squadra? Normale. Meglio che sia elettrico ma non posso definirlo così. I ragazzi sono consapevoli che a Cagliari non abbiamo fatto la partita preparata e che volevamo fare. No abbiamo dato il massimo, dipende con quale spirito andiamo in campo. Il resto sono solo scuse, tutte scuse.

Domani mi aspetto una partita come contro la Lazio, mi aspetto che i ragazzi abbiano capito cosa non devono fare per fare una prestazione. Quando c’è un atteggiamento mentale alto è anche più facile fare la gara.

Tutti devono capire cosa devono fare per fare certe cose. Sembra che a volte non tutti capiscano quello che bisogna fare…serve lo psichiatra.

Sanremo? Per me è stato bello, un onore andare a Sanremo. Mi sono divertito molto, e penso si sia visto. Io meglio di Ibra come cantante? Io ho fatto disco nel 90, 44 giri e non ero cantante. Ah sono 45 giri? Beh da noi ne hanno tolto uno perché siamo poveri”.

