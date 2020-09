Mihajlovic è guarito dal Covid! Domani sarà alla guida del Bologna

Sinisa Mihajlovic, risultato positivo al Covid 19 lo scorso 23 agosto è risultato negativo all’ultimo doppio tampone.

Ecco quanto scrive la redazione online de La Gazzetta dello Sport:

“Sinisa Mihajlovic torna in campo. Succederà domani, finalmente. Dopo aver dovuto saltare tutto il ritiro di Pinzolo a causa della positività al Covid-19, il tecnico del Bologna potrà tornare sul proprio posto di lavoro, quindi sul campo e al fianco della sua squadra che ha visto lavorare da remoto – lui asserragliato in camera d’albergo e in isolamento fiduciario – a Pinzolo da fine agosto fino al 5 settembre scorso. Dopo la positività rilevata e rivelata il 23 agosto, Sinisa ha evidentemente avuto il via libera dall’Asl successivamente al doppio tampone risultato (in entrambi i casi) negativo. Una vera e propria liberazione per un tecnico che proprio nei giorni scorsi aveva anche toccato questo tema. !Mi è dispiaciuto non fare il ritiro come l’anno scorso: un anno fa la leucemia, quest’anno il Covid ma ho visto i ragazzi e il mio staff lavorare benissimo. Sto bene e tra qualche giorno uscirò da questa situazione, così come sono uscito dalla leucemia!”

Comments

comments