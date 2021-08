Mihajlovic è il ct della Nazionale infermieri: “Non dimentico quello che hanno fatto per me”

Dopo aver lottato, e vinto, contro la leucemia Sinisa Mihajlovic sarà il ct della Nazionale infermieri, nata su iniziativa della FNOPI.

Mihajlovic ha commentato così l’iniziativa presa:

“Fare squadra significa essere uniti, tutti lottano per lo stesso obiettivo mettendo in secondo piano gli obiettivi personali per raggiungere quello collettivo. La nostra squadra, quella degli infermieri, è stata al mio fianco durante la mia malattia anche nei momenti in cui il mio umore era pessimo: la loro dedizione e il loro amore per il proprio lavoro è stato d’ispirazione e di supporto oltre ad essere un esempio per tutti.

Durante questa pandemia hanno rischiato la vita per quella degli altri, sacrificando e portando sul viso i segni della fatica. Io non voglio dimenticare quello che è stato fatto per me e per tutti noi, dobbiamo avere maggiore consapevolezza della vostra professionalità. Nel mio piccolo sono orgoglioso di essere il c.t. e di rappresentare gli infermieri italiani.”

Barbara Mangiacavalli, presidente della Fnopi, si è espressa così in merito:

“Gareggiare significa saper affrontare il sacrificio di esserci e di essere sempre presenti, preparati e pronti. Valori, questi, che contraddistinguono la professione infermieristica e che animano ora tanti nostri colleghi impegnati in questa nuova sfida che rappresenta anche un segnale di ripartenza per i professionisti in prima linea contro la pandemia.

Vogliamo dare il nostro contributo sostenendo progetti benefici che possano dare un’ulteriore spinta al nostro Paese.”

