Mihajlovic in conferenza: “Meritavamo il pareggio, non si poteva fare di più”

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha commentato la sconfitta della sua squadra in conferenza contro il Napoli.

Per Mihajlovic il suo Bologna meritava il pareggio ed ha espresso soddisfazione per l’arbitraggio. A seguire le sue parole:

“Penso che abbiamo fatto più del massimo; abbiamo giocato con una squadra più forte di noi sulla carta ma oggi non si è visto. Penso che meritavamo il pareggio ed è stata la partita in cui abbiamo sofferto di meno a difesa. Noi avevamo 8 giocatori fuori ed abbiamo fatto i cambi che potevamo fare; sicuramente non si poteva fare di più. In quelle due occasioni era più facile fare gol che sbagliare ma purtroppo abbiamo sbagliato.

Arbitraggio di stasera? Bene, finalmente un arbitro che è andato al Var e che ha annullato il gol. Per quello che ho fatto meritavo di essere espulso e ringrazio il quarto uomo. Come hanno giocato? Per me tutta la squadra ha fatto tutto bene, mi spiace per Danilo che doveva marcare lui sul gol preso ma ha fatto una grande partita. Questo è un momento così, alla prima occasione ci fanno gol. Dobbiamo essere più fortunati.“

