Mihajlovic resta al Bologna, Sarri più vicino alla Lazio

Ecco quanto riporta Sky Sport sulla conferma di Mihajlovic: “Una stretta di mano per rinsaldare un matrimonio che dura ormai dal 28 gennaio 2019: Sinisa Mihajlovic siederà sulla panchina del Bologna anche nella prossima stagione. Decisione di rimanere in rossoblù maturata in maniera definitiva al termine di un incontro con la società che si è tenuto in mattinata: un confronto necessario per chiarire futuro, motivazioni e ambizioni. Nel colloquio odierno l’allenatore serbo ha parlato di calciomercato e della pianificazione estiva: Mihajlovic ha chiesto e ricevuto garanzie anche in tema di rinforzi (arriveranno un paio di nuovi giocatori durante questa sessione di mercato).

Sciolti i dubbi sul futuro, Mihajlovic rispetterà il contratto in essere con il Bologna (che aveva già allenato dal novembre 2008 all’aprile 2009) che prevede ancora due anni di contratto a due milioni. Nei giorni scorsi il suo nome era stato accostato ad alcuni club, compresa la Lazio con Lotito che ha pensato anche a lui per il post Simone Inzaghi senza però mai approfondire il discorso e senza mai presentare nessuna offerta concreta a Mihajlovic, che nell’ultima settimana si trovava a Roma”.

Il quotidiano Il Messaggero nell’edizione odierna dedica un po’ di spazio alla Lazio. Sarri si è liberato dalla Juventus e dunque i biancocelesti potranno accelerare per l’ex tecnico bianconero. Ci saranno da pagare 2,5 milioni di penale per il toscano, che potrebbero colmare il triennale offerto da Lotito da 2,5 milioni più bonus. Sarri vorrebbe prendere sopra i 3 e i due stanno ancora trattando per risolvere la questione. Dai colloqui è emerso che ci saranno diversi cambiamenti da fare con l’allenatore disposto a tornare al 4-3-1-2 con Luis Alberto dietro le punte. Gli orfani di Inzaghi, per ora, possono stare tranquilli.