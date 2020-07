Mihajlovic: “Spero si chiuda presto, giocare così fa schifo”

In conferenza stampa, alla vigilia del match tra Bologna e Lecce, è intervenuto Sinisa Mihajlovic che ha parlato del campionato che sta per finire.

A seguire le sue parole, riportate dal portale online di Gianluca Di Marzio:

“L’ultima vittoria in casa è del 1° febbraio contro il Brescia, domani dobbiamo vincere e non prendere gol. Abbiamo tre occasioni da qui alla fine e dobbiamo cercare di fare punti, ma ci riusciremo solo con gli atteggiamenti giusti.

Spero finisca presto il campionato e non si ripeta più. Dodici partite così mi fanno schifo. So che era l’unico modo di concluderlo, ma speriamo che da settembre riaprano gli stadi perché il calcio si gioca per i tifosi.

Sentire il rumore della palla e quel che si dice non emoziona. È quasi peggio degli allenamenti. Se mi chiedessero di scegliere se giocare senza pubblico o non giocare il prossimo campionato, sceglierei di non giocare. Così non mi piace.

Nonostante tutto quello che abbiamo passato, la mia malattia, il lockdown e il resto, la squadra rispetto all’anno scorso ha fatto un salto di qualità: siamo sempre stati nella parte sinistra della classifica, anche a livello di unità fra di noi.

Quel che non è andato bene è il ruolino di vittorie in casa: abbiamo vinto solo 4 partite. In trasferta invece è andata molto meglio. Dobbiamo lavorare sulla testa e trovare un equilibrio fra casa e trasferta per l’anno prossimo.“

