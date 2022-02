Mihajlovic sulla guerra in Ucraina: “Non deve essere l’unico modo per risolvere i problemi”

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, in conferenza stampa ha voluto dire la sua sulla guerra che sta andando avanti in Ucraina.

Queste le sue parole in merito:

“Ho letto una frase che diceva quando la guerra si fa tra i ricchi sono i poveri a morire. Io sono convinto che la guerra non possa e non debba essere l’unico modo per risolvere i problemi. Ricordo quando c’era la guerra nel mio paese, vincevo la Coppa dei Campioni e c’era la guerra, quando ho vinto il campionato con la Lazio bombardavano il mio paese.

Questi sono i veri problemi. Io ricordo che quando giocavo era l’unico momento in cui non pensavo alla guerra e a quello che stava succedendo, solo in quei momenti ero felice. Non è facile riuscire a estraniarsi dai problemi, però. Quello che mi ha dato fastidio è che quando c’è una novità, una guerra, se ne parla tutti i giorni, ma spesso succedere che dopo un mese finisce per non parlarsene più.

Tutti dobbiamo cercare di dare un contributo, e sperare che sia una cosa che finisca presto, perché è una cosa più grande di noi.”

