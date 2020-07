Mihajlovic una furia contro Sky: “Domenica vinto contro l’Inter ma neanche mezza parola sul Bologna”

Nel post partita di Bologna-Sassuolo, Sinisa Mihajlovic è intervenuto a Sky come una furia per quello che è successo domenica, dopo il successo contro l’Inter.

In particolare, Mihajlovic ha parlato della seconda parte di trasmissione con Caressa, Bergomi e gli altri ospiti in studio. Di seguito le parole dell’allenatore del Bologna:

“Domenica abbiamo vinto con l’Inter e ho visto quella trasmissione dove si tolgono le giacche con quello piccolino che conduce, il marito di quella Benedetta Parodi (Fabio Caressa, ndr) e c’erano anche Bergomi e altri.

Ho sentito mezz’ora di quella trasmissione, non si è mai detta una parola sul Bologna, è una vergogna, sembra che lavorate su Inter Channel, nessuno ha parlato del Bologna né ha fatto i complimenti per la vittoria e per quello che ha fatto; questo non è giornalismo, non mi interessa rispondere a niente, vi saluto.”

Dopo di ciò, l’allenatore si è tolto l’auricolare e se n’è andato con un Alessandro Bonan imbarazzato per la situazione.

