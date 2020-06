Mijatovic: “Inutile Jovic rimanga al Real. Serve una soluzione”

Predrag Mijatovic, ex dirigente del Real Madrid, ha parlato ai microfoni di El Larguero di Luka Jovic, attaccante dei Blancos e obiettivo del Napoli.

“Mi sarebbe piaciuto parlare di lui per i gol segnati. È giovane ed è venuto qui con buone referenze dopo la stagione all’Eintracht. Non ha capito il trucco e non abbiamo visto molto di lui. Solo alcuni dettagli che non servono per dire che è un giocatore del Real Madrid. Mi sembra che non sia focalizzato al 100% con l’idea di trionfare al Real Madrid. Certo, è necessario trovare una soluzione. Forse è controproducente che resti qui in questo modo”.

