Milan, Bakayoko torna sull’esperienza azzurra: “L’anno scorso non ho fatto male, ma difficile fare paragoni tra rossoneri e Napoli”

Tiemouè Bakayoko, dopo l’annata trascorsa con la maglia del Napoli, ha lasciato nuovamente in prestito il Chelsea, per fare ritorno al Milan.

Il centrocampista francese aveva già militato in rossonero nella stagione 2018/2019, ed oggi si è presentato in conferenza stampa. Tra i tanti temi, Bakayoko è tornato anche sull’esperienza partenopea della scorsa stagione: “Penso che la stagione scorsa non sia andata poi così male. In tutta la mia carriera ho giocato a due o a tre e le mie prestazioni sono le stesse, io gioco a seconda delle indicazioni del Milan, non importa se a tre o a due. È difficile fare paragoni tra Napoli e Milan, vedremo come andranno le cose e cercherò di dare il massimo”.

Comments

comments