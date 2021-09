Milan, brutte notizie per Pioli: Giroud è risultato positivo al Covid-19

Era stato il grande protagonista del successo del Milan contro il Cagliari, ma ora Olivier Giroud sarà costretto a rimanere ai box per un numero imprecisato di partite.

L’attaccante francese, che ha realizzato una doppietta nel successo casalingo ai danni dei sardi, è infatti risultato positivo al Covid-19, come annunciato dal club rossonero con una nota ufficiale: “AC Milan comunica che oggi Olivier Giroud è risultato positivo ad un tampone molecolare effettuato a domicilio. Le autorità sanitarie locali di competenza sono state subito informate. Il giocatore sta bene ma deve rimanere in isolamento fiduciario. Si precisa che Olivier non ha avuto contatti con il resto della squadra dalla gara di campionato contro il Cagliari”.

