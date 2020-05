Brutte notizie per il Milan da Milanello: Zlatan Ibrahimovic ha avuto un infortunio in allenamento e rischia un lungo stop.

L’attaccante svedese si è fermato durante uno scatto e sarà sottoposto a degli esami, si teme per il tendine d’Achille ma non c’è nessuna certezza in attesa degli esami che verranno effettuati nelle prossime ore.

