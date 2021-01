Milan campione d’inverno, il Napoli rischia l’Europa, altre big la retrocessione

Con le partite della 19° giornata si chiude il girone di andata del campionato 2020-21. All’appello manca solo Juventus-Napoli della terza giornata.

La classifica. Un po’ a sorpresa, ma con pieno merito, il Milan vince il titolo platonico di campione d’inverno. La zona Champions è completata da Inter Roma (alla quale è stato tolto il punto conquistato sul campo al Verona) e Juventus (che ha una gara in meno). A pari merito con la Juventus c’è l’Atalanta ma con una peggiore differenza reti. La squadra di Gasperini che si è distinta per il miglior calcio giocato in questo girone di andata, guida la pattuglia delle squadre che ambiscono un posto in Europa League: Napoli, Lazio, Verona e Sassuolo. In zona retrocessione tanti nomi storici della Serie A quali ad esempio Fiorentina, Bologna, Genoa, Cagliari, Torino e Parma. Oltre al Verona le neopromosse Benevento e Spezia le vere sorprese di questo girone di andata.

La differenza con la scorsa stagione. Proprio il Milan è la squadra che ha avuto il miglior rendimento rispetto all scorsa stagione: +18 punti. Bene il Sassuolo (+11) mentre il Napoli con +10 chiude il podio. Deludente il cammino della Juventus (-12 punti). Cagliari e Parma hanno fatto peggio di tutti (-13 punti).

I gol. In Serie A sono sul campo sono stati segnati 582 gol ai quali vanno aggiunti i 3 ‘segnati’ a tavolino dal Verona alla Roma. Le squadre di casa hanno segnato 307 gol (compresi i 3 a tavolino) contro i 278 delle squadre in trasferta. Con 18 gol incassati le migliori difese sono quelle di Juventus e Verona anche se gli scaligeri hanno media a partita più bassa (1 la Juventus 0,95 il Verona). Il miglior attacco è quello dell’Inter con 39 gol segnati. Sempre l’Inter, insieme al Napoli, ha anche la miglior differenza reti (+22). La peggior difesa è quella del Crotone (43 gol subìti), mentre il peggior attacco è quello del Parma con appena 14 gol segnati. Del Parma anche la peggior differenza reti (-22).

La classifica marcatori. Ronaldo (Juventus) guida la classifica marcatori con 15 gol davanti a Immobile (Lazio) con 13 e la coppia Lukaku (Inter) e Ibrahimovic (Milan).

I rigori. In totale sono stati fischiati 73 rigori dei quali 62 segnati e 11 sbagliati. Milan da record per i rigori a favore (12).

