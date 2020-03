Milan, Gazidis assiste da solo alla seduta di rifinitura prima del Genoa

In casa Milan tiene ancora banco la situazione relativa ai piani alti, con Ivan Gazidis sempre più centrale nella dirigenza.

Questo è dimostrato anche dal fatto che l’ad del club rossonero era presente alla rifinitura della squadra prima del match contro il Genoa. A non esserci, invece, era l’area sportiva dopo quel che è successo con Boban; tra l’altro, anche Maldini e Massara sono in bilico, dopo l’allontanamento di Zvonimir Boban (di cui manca solo l’ufficialità).

Rifinitura della squadra svolta a San Siro, in un’atmosfera di completo silenzio per abituarsi proprio a come sarà nella partita contro il Genoa. Gazidis, infine, ieri a Milanello ha già avvisato Pioli delle nuove dinamiche societarie. A riportare il tutto è il portale Ansa.

