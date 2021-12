Milan, Ibrahimovic dichiara guerra per lo Scudetto: “Non molliamo, faremo di tutto per vincerlo”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Deejay, parlando delle ambizioni dei rossoneri per questa stagione.

Lo svedese ha espresso tutto il suo malumore per la prematura eliminazione in Champions League, ma ha anche lanciato un messaggio ad Inter e Napoli, ad oggi le principale avversarie nella lotta Scudetto: “Siamo molto delusi per essere usciti dalla Champions. Sono molto dispiaciuto, tutti siamo dispiaciuti, ma lotteremo per vincere lo Scudetto. Faremo di tutto per portarcelo a casa, e non abbiamo intenzione di mollare. Nel fallimento esiste anche il successo, cresceremo e aumenteremo la nostra esperienza”.

