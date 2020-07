Il Milan batte la Juventus con una clamorosa rimonta dal punteggio di 0-2 a 4-2 nell’anticipo del martedì della 31 giornata di campionato.

Decidono il risultato finale i gol di Ibrahimovic, Kessie, Leao e Rebic per il Milan e le reti di Rabiot e Ronaldo per la Juventus. Con questa vittoria i rossoneri continuano la loro corsa verso l’Europa League mentre i bianconeri sprecano una chance per chiudere la pratica Scudetto dopo la sconfitta della Lazo a Lecce.

