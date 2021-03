Altro possibile forfait in casa Milan a poche ore dalla sfida di campionato con il Napoli.

Il centrale danese Simon Kjaer non è al meglio per problemi fisici e Pioli non ha intenzione di schierarlo nell’undici titolare.

La decisone suggerita in vista dei prossimi impegni del Milana cominciare dal decisivo match in Europa League con il Manchester United del prossimo giovedì.

