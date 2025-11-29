Serie A

Milan-Lazio 1-0, rossoneri momentaneamente in testa alla classifica

Pubblicato il

Milan-Lazio: nel primo tempo è stata la squadra di Sarri ad andare vicina al gol nella ripresa i rossoneri passano al 51′ con Leao. Suspance Lazio nel recupero  per un possibile rigore non concesso dopo review

Milan momentaneamente in testa alla classifica

