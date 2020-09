Nuova tegola in casa Milan che dopo l’infortunio di Ibrahimovic perde Rafael Leao per la sfida di Europa League con lo Shamrock Rovers.

Il calciatore portoghese ha infatti svelato sui social ad un amico di essere in quarantena e dunque bisognerà verificare la sua positività al Coronavirus. Nel frattempo dal Milan non arrivano smentite e si è in attesa di comunicati ufficiali nelle prossime ore.

