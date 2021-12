Milan-Napoli 0-1: le pagelle di 100×100 Napoli

Nella 18° giornata del campionato di Serie A il Napoli ha affrontato il Milan. Le pagelle di 100×100 Napoli.

SPALLETTI: 7,5 – Squadra corta e compatta, combattiva e concentrata, attenta per tutta la gara. Quando il Napoli gioca di collettivo può battere chiunque. Una ‘mandrakata’ la scelta di Petagna dall’inizio per dare fisicità alla squadra e permettere alla difesa di allentare la prevedibile pressione del Milan e per dare più forza sulle palle alte dove il Milan è maestro in questo campionato.

OSPINA: 7,5 – Travolgente nelle uscite, attento sui tiri di normale amministrazione determinante sull’unica conclusione in porta di Ibrahimovic.

MALCUIT: 7 – Spinge sulla fascia con intelligenza e aiuta la difesa comprendo bene la sua zona di campo.

RRAHMANI: 7,5 – Ibrahimovic non ne ha presa una e l’unica conclusione dello svedese è arrivata su rimpallo, un difensore così determinato è una risorsa importante per un allenatore.

JUAN JESUS: 7,5 – Un leone che giustifica il perché del suo ingaggio.

DI LORENZO: 6,5 – Soffre la fascia non sua soprattutto negli appoggi, così come è in difficoltà nel contenere Messias anche se lo ha costretto a conclusioni sempre forzate, l’impegno e il sacrificio meritano un premio.

ANGUISSA: 6,5 – Non ancora al top ma recupera tanti palloni e aiuta Demme nella gestione della manovra, cresce con l’ingresso di Lobotka.

DEMME: 6 – L’impegno non è mancato ed è stato bravo a spezzare diverse ripartenze rossonere, ma non è ancora al top anche per l’inizio di stagione funestato dall’infortunio e dal covid.

ZIELINSKI: 7 – L’assist sul gol ma anche tanta sostanza in fase di non possesso, guida alcune ripartenza anche se è mancato nella rifinitura.

LOZANO: 7 – Tanto prezioso sacrificio con ripiegamenti difensivi importanti, palla al piede commette qualche errore ma tiene in apprensione la difesa avversaria.

PETAGNA: 7 – Il suo compito era portare fisicità, aiutare la squadra tenendo palla e prendendosi qualche fallo prezioso, inoltre aiuta i centrocampisti nello smistamento della palla.

ELMAS: 7,5 – Solo il gol vittoria vale la sua partita, ma si fa notare in entrambe le fase anche con qualche spunto tecnico importante.

LOBOTKA (dal 53′ al posto di Demme): 6,5 – Mette ordine e geometrie alla manovra e aiuta nei minuti finali nel resistere agli attacchi disperati dei rossoneri.

MERTENS (dal 77′ al posto di Petagna): 6 – Quando è entrato la partita non era proprio l’ideale per le sue caratteristiche ma riesce ad essere utile alla squadra con grande sacrificio.

POLITANO (dal 77′ al posto di Lozano): 6 – Entra bene in partita pensando alla concretezza.

OUNAS (dal 77′ al posto di Zielinski): 6 – Sufficienza dettata dalla vittoria ma se la missione era tenere palla per far scorrere secondi preziosi non è riuscito del tutto a raggiungere l’obiettivo.

GHOULAM (dall’87’ al posto di Elmas): S.V. – Pochi minuti ma è sempre bello rivedere in campo un grande uomo e un grande professionista come lui.

ARBITRO MASSA (di Imperia): 6,5 – Nessun errore e l’umiltà di andare a rivedere al monitor l’azione fallosa che ha portato al pareggio del Milan giustamente annullato, manca qualche giallo ai rossoneri.

