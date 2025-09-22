Milan-Napoli: biglietti in vendita da oggi alle 15 (non ai residenti nella Regione Campania)

La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Milan – Napoli, in programma domenica 28 settembre 2025, alle ore 20:45 allo stadio San Siro / Giuseppe Meazza di Milano, saranno in vendita con le seguenti modalità

I biglietti saranno disponibili dalle ore 15:00 di lunedì 22 settembre 2025, on line e presso i punti vendita, sul circuito VivaTicket.

Come da disposizioni delle autorità competenti, la vendita dei tagliandi è vietata ai residenti nella Regione Campania.

La vendita dei tagliandi di settore Ospiti è riservata esclusivamente ai possessori di fidelity card del Napoli, sottoscritta in data antecedente al 12 settembre 2025, non residenti nella Regione Campania.

I biglietti del settore ospiti saranno in vendita fino alle ore 19:00 di sabato 27 settembre 2025.

È vietato il cambio utilizzatore per tutti i tagliandi.

Prezzi. Settore Ospiti: € 44,00

Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti.

La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi e le informazioni di biglietteria:

Regolamento uso stadio: https://www.acmilan.com/it/club/le-sedi/san-siro/regolamenti

