Milan-Napoli vietata

Il Prefetto di Milano ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi partenopei residenti in Campania:

“In occasione dell’incontro di calcio di Serie A “Milan – Napoli”, in programma il 28 settembre 2025, presso lo stadio G. Meazza di Milano, il Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, in adesione alla determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive del 17 settembre 2025 e sentito il Questore, per preminenti ragioni di tutela dell’ordine, della sicurezza e dell’incolumità pubblica, ha adottato, con provvedimento in data 19 settembre 2025, le seguenti prescrizioni:

divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Campania, ad eccezione dei residenti in Campania titolari della fidelity card della società “AC Milan” sottoscritta in data antecedente al 12 settembre 2025; vendita dei tagliandi del settore ospiti ai soli possessori di fidelity card della “S.S.C. Napoli”, sottoscritta in data antecedente al 12 settembre 2025, non residenti nella Regione Campania”.

