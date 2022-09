Milan: Origi e Rebic salteranno il Napoli

Emergenza in attacco per il Milan che oltre allo squalificato Leao dovrà fare a meno anche di Origi e Rebic.

L’attaccante belga soffre ancora delle scorie dell’infortunio di fine maggio subito con il Liverpool e per non rischiare di perderlo per più tempo ed evitare sovraccarichi muscolari si allenerà a parte per tutta la settimana.

Rebic, invece, è alle prese con una piccola ernia discale che è in fase di risoluzione ma che comunque non permetterà al croato di esserci per il big match di domenica sera.

