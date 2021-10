Milan, Pioli in conferenza: “Brahim Diaz sta meglio, Rebic out”

Domani sera si gioca Roma-Milan e Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa, dove ha dato le ultime sugli infortunati.

Queste le sue parole in conferenza.

“Roma-Milan altro esame importante? Tutte le partite per noi sono degli esami, ma per tutte le squadre è così. Più l’esame è difficile e più ti devi preparare bene, ma siamo convinti di averlo fatto. Brahim Diaz? Sta meglio, ha fatto una settimana di allenamento quasi completa e vedremo domani se giocherà.

Noi prepariamo le partite per cercare di dominarle, ma non dimentichiamo che dall’altra parte ci sono avversari che cercano di metterci in difficoltà. L’importante è avere un’identità, un approccio alla partita e portarlo avanti per 95 minuti, insistere e non farsi condizionare da difficoltà portate anche dal risultato.

L’aspetto più importante che abbiamo visto contro il Napoli è stato l’aspetto caratteriale della Roma. Hanno grande aggressività, fisicità, determinazione. Ci aspettiamo una partita diversa perchè il modo di stare in campo e le qualità della Roma sono diverse da quelle del Torino. Siamo stati bravi a giocarci la partita anche sul terreno preferito dal Torino, domani contro la Roma dovremo essere molto bravi soprattutto dal punto di vista tecnico.

Theo giocherà dal primo minuto. Vedremo poi a partita in corso quali saranno le sue condizioni e se potrà giocare 90 minuti. Messias e Florenzi non sono a disposizione per la partita di domani, dovrebbero tornare ad allenarsi nei prossimi giorni. Non so se ci saranno già in Champions oppure per il derby, ma stanno meglio.

Mourinho? E’ un grandissimo manager che ha vinto in tutte le parti d’Europa, credo sia molto bravo a dare un’identità alle squadre sia dal punto di vista tattico che mentale. Ci troveremo davanti un avversario importante.“

Comments

comments