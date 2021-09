Milan, Pioli: “Napoli? Mi aspettavo un grande inizio ma il campionato è lungo”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro lo Spezia.

“Mi aspettavo il grande inizio del Napoli: non hanno cambiato e hanno preso un giocatore forte come Anguissa. Poi c’è un allenatore molto preparato: hanno una rosa profonda e sono una squadra forte. Che possano essere una pretendente per lo scudetto lo sapevo sin dall’inizio. Poi il campionato è ancora lungo e sarà molto equilibrato, con tante squadre che si contenderanno le prime quattro posizioni.

