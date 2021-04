Milan, Pioli: “Sarebbe eccezionale se tornassimo in Champions”

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha commentato la vittoria contro il Genoa ai microfoni di DAZN. Le sue parole.

Seconda vittoria di fila e successo a San Siro: “Sappiamo che abbiamo un obiettivo importante, sappiamo che le partite che ci aspettano sono molto difficili. Abbiamo sprecato troppo, tanto. Potevamo chiuderla nel primo tempo, ma l’importante è che la squadra abbia messo in campo la voglia e lo spirito giusto”.

Su Rebic più vicino a Leao: “Gli avversari ci hanno chiuso di più a sinistra e noi abbiamo spinto a destro. Poi che Rebic sia più una seconda punta che un esterno lo sappiamo, sono le sue caratteristiche e ci piacciono tanto. CI dà profondità e ha tanta qualità, ha fatto un gol di una difficoltà tecnica enorme”.

Se non doveste più lottare per lo scudetto pensi che avrai la stessa attenzione dei giocatori? “Sono 3 o 4 gare che non lottiamo più per lo scudetto, l’Inter ci ha preso troppi punti. Sarebbe eccezionale se il Milan tornasse in Champions. Siamo la terza squadra più giovane d’Europa, nessuna squadra così giovane è sopra il decimo posto. Dobbiamo stringere ancora i denti e portare a casa il risultato finale. Dobbiamo superare avversari forti come Juve, Atalanta, Napoli e Lazio. Saranno tutte partite difficili, a partire da quella di mercoledì col Sassuolo. Se mi lasciate andare a casa ora la vado a preparare (ride, ndr)”.

