Milan, Pioli: “Scudetto? Chi è arrivato davanti a noi è forte e anche il Napoli si è rinforzato”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha commentato la vittoria sull’Udinese, intervenendo ai microfoni di Sky Sport.

“Sicuramente non è stata la miglior partita dal punto di vista tecnico, ma ottima sul piano della determinazione e della volontà nel superare un avversario difficile. È stata una partita complicata, contro una squadra fisica e forte, ma ci abbiamo creduto fino alla fine. Ibra? È un campione, è stato fondamentale nella crescita della squadra. Tutti stanno crescendo tanto e lavorano bene insieme per diventare una squadra competitiva e ambiziosa. Scudetto? Il nostro percorso è all’inizio, siamo arrivati sesti l’anno scorso e vogliamo migliorare cercando anche di onorare l’impegno dell’Europa League. Chi ci è arrivato davanti l’anno scorso è forte, anche il Napoli si è rinforzato. Pensiamo con equilibrio, una partita alla volta. Abbiamo creato un ambiente compatto, c’è serenità e professionalità, caratteristiche ideali per far emergere quelle che sono le nostre qualità“.

