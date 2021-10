Milan show a Bergamo! 2-3 all’Atalanta. Napoli a + 2

E’ finita a Bergamo! L’Atalanta di Gasperini ha ricevuto la visita del Milan di Stefano Pioli alla rincorsa del Napoli capolista.

I rossoneri archiviano subito il ko di Champions e tornano a brillare in campionato, vincendo 3-2 al Gewiss Stadium. Partita subito in discesa per la squadra di Pioli, in vantaggio dopo appena 28 secondi con il gol-lampo di Calabria. L’Atalanta reagisce e si scontra contro un grande Maignan, mentre dall’altra parte Tonali trova il raddoppio in chiusura di tempo. Nella ripresa Leao fa tris con una rete bellissima all’incrocio, Zapata e Pasalic la riaprono ma non basta. Milan a -2 dal Napoli capolista

