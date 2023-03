Milan, Tonali: “Champions? Competizione più bella. Noi siamo ambiziosi…”

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Queste le parole del numero 8 rossonero.

“In 5 minuti di Milan-Roma è crollato il castello che avevamo creato. Non sono riuscito ancora a darmi una spiegazione. Ripenso agli allenamenti di quel periodo e non capisco come sia possibile. Ci siamo sempre allenati al 100%, poi si arrivava alla partita e perdevamo fiducia, eravamo troppi fragili. La cura era tornare a vincere e tornare a giocare con coraggio. Non abbiamo dimenticato quel mese, lo abbiamo studiato e abbiamo preso piccole cose che vanno tenute sempre con noi. E’ stata una follia avere quelle 7-8 partite, ne possono capitare due o tre, ma sette sono troppe”.

Sulla Champions: “Tutti noi sappiamo che è la competizione più bella che si può giocare. L’anno scorso abbiamo fallito perché potevamo farlo di più. Con l’Atletico Madrid in casa stavamo dominando, poi è arrivato il rosso. Abbiamo fallito perché siamo il Milan e non possiamo uscire ai gironi. Non ci siamo dati un obiettivo, ma siamo ambiziosi e vogliamo giocare liberi di testa e di gambe”.

