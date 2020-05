Milano, in 48 ore solo 9 tamponi su 603 sospetti

Milano, Lombardia: in 48 ore sono stati registrati almeno 603 casi sospetti e fatti solo 603 tamponi.

“A diciotto giorni dall’inizio della Fase2 in Lombardia, vi è ormai la matematica certezza che i dati comunicati in via ufficiale dalla Regione non rappresentano l’an damento reale del contagio. Ci sono numeri che sono comodi da divulgare e altri che è meglio tenersi in tasca, come quelli scritti nero su bianco in un report riservato dell’Unità di crisi. Sul piatto, c’è la Fase2 e c’è soprattutto il fiato sospeso per capire come si evolverà il contagio dopo le riaperture avviate lunedì (movida compresa). Il lavoro sui tracciamenti e sui contatti resta al palo, con una media di 13mila tamponi al giorno e nuovi casi positivi in Lombardia che, ieri, sono stati 316 (con un rapporto tra tamponi fatti e positivi intercettati del 2,1%, il più basso da aprile).”

Articolo completo sul Fatto Quotidiano.

