Il sindaco di Milano, Sala, ha commentato così la vicenda che ha visto protagoniste decine di persone che hanno affollato i Navigli.

“Le immagini di ieri sono vergognose – ha detto Sala – Milano ha bisogno di tornare a lavorare. Non permetterò che quattro scalmanati senza mascherina mettano in discussione tutto. Non sono un politico da metafore ma da atti. O le cose cambiano oggi o io chiudo i Navigli e poi lo spiegate voi ai baristi perché il sindaco non gli permette di vendere”.

Comments

comments