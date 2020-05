Milenkovic: “Napoli? Fa piacere l’interesse, ma il futuro può aspettare”

Nikola Milenkovic, difensore serbo della Fiorentina, ha parlato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Ecco alcuni passaggi.

Cosa prova sapendo che grandi club come Napoli e Milan la vogliono?

“Ovviamente fa piacere, ma ho imparato che nel calcio conta la continuità di rendimento. Per questo sto cercando di maturare il più velocemente possibile. Cerco di mantenere i piedi per terra e pensare solo al lavoro. Sono della Fiorentina, il mio dovere è lavorare per crescere e per aiutarla”.

Il contratto le scade a giugno 2022, quando parlerà alla Fiorentina del suo futuro?

“La pandemia ha rallentato tutto, ci sono altre priorità. Spero si torni a giocare presto, per il futuro c’è tempo”.

Comments

comments