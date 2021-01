Milik, affare complesso e ricco ingaggio col Marsiglia: tutte le cifre

Arek Milik sembra sempre più diretto al Marsiglia. Ecco i dettagli dell’affare in corso come descritti da La Gazzetta dello Sport.

Ecco cosa scrive l’esperto di mercato Carlo Laudisa su La Gazzetta dello Sport:

“La strada ormai è tracciata. L’offerta del Marsiglia per Arek Milik ha toccato quota 12 milioni di euro: 8 milioni garantiti con un prestito con obbligo di riscatto (e pagamento biennale), più altri 4 milioni di bonus, legati alla qualificazione in Champions League e ai risultati del giocatore in termini di presenze e di gol. Inoltre il Napoli ha anche una percentuale sulla rivendita del 20 per cento per la parte eccedente gli 8 milioni. Lo sforzo della società francese è legato all’intesa di massima raggiunta con l’attaccante polacco, pronto a sottoscrivere un quadriennale da 3,5 milioni netti a stagione”.

