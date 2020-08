Milik ai saluti, ma solo per “dinero”: il futuro è lontano dalla Serie A

Arek Milik è ai saluti, questo sembra ormai chiaro. Ed il suo futuro sembra non solo lontano da Napoli, ma dalla stessa Serie A.

Doveva essere l’anno della consacrazione per Arkadiusz Milik, l’anno della rivalsa dopo gli infortuni che ne hanno minato l’avventura azzurra. E invece no. Invece l’attaccante polacco è rimasto avvolto in una spirale involutiva che va oltre i numeri che lo vedono, con 11 gol come il miglior marcatore in campionato del Napoli (più tre in Champions League). Un’apatia, una mancanza di mordente, in concomitanza con il mancato accordo per il rinnovo del contratto e le sirene del mercato che hanno portato la società a metterlo alla porta e acquistare Victor Osimhen.

Insomma, l’avventura è finita ed a Milik non resta che trovare una sistemazione. Alle condizioni del Napoli, ovviamente. Anche su questo il presidente è stato piuttosto chiaro.

La soluzione principale sembrava essere la Juventus, destinazione preferita del polacco secondo le indiscrezioni. Pista però raffreddata notevolmente per due motivi principali: il cambio di guida tecnica da Sarri a Pirlo e la riluttanza di Bernardeschi ad un trasferimento in azzurro, unica contropartita accettata dal Napoli. Quindi, quali gli scenari futuri per Milik?

Milik è un giocatore per cui il Napoli vuole soldi. Cash, contanti. Ed alle cifre per cui De Laurentiis ha deciso di cederlo, 40 milioni quindi senza contropartite tecniche, è assai improbabile che ci sia qualche squadra in Italia disposta ad affrontare questa trattativa. E quindi tutti gli indizi portano altrove, all’estero e, in particolare, dove la stagione del Napoli si è mestamente conclusa: la Spagna. Le indiscrezioni vogliono infatti l’Atletico Madrid seriamente interessato alle prestazioni di Milik che, quindi, potrebbe non solo salutare il Napoli dopo tre stagioni, ma la stessa Serie A.

