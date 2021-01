Milik citato per danno di immagine, il Napoli chiede 1mln di risarcimento

Arek Milik citato in giudizio dalla SSC Napoli, ma il polacco può rispondere. Ecco quanto riportato dal Corriere dello Sport.

La vicenda Milik-Napoli è destinata a non riguardare più solo il calciomercato ma anche i tribunali. Il club azzurro ha citato in giudizio il calciatore polacco per danno d’immagine, chiedendo un risarcimento da 1 milione di euro per l’ammutinamento post Champions del 5 novembre 2019 ma anche per una pubblicità non autorizzata relativa al ristorante del calciatore a Katowice.

Il giocatore ha risposto minacciando azioni legali, forse la messa in mora del club, per il mancato pagamento da parte di De Laurentiis dello stipendio di ottobre, che invece è stata corrisposta regolarmente ai compagni di squadra, tranne a chi, come lui, è in scadenza nel prossimo giugno, come Maksimovic e Hysaj.

Il Napoli ha comunque tempo per pagare tutti gli arretrati del 2020 entro il 16 febbraio e dunque c’è ancora tempo ma il caos è letteralmente esploso e sicuramente non rasserenerà gli animi all’interno dello spogliatoio. A riportarlo è Il Corriere dello Sport sul proprio sito.

Comments

comments