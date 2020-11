Milik costa troppo, l’Inter pensa allo scambio con Vecino

Ciro Venerato, giornalista della Rai, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dei risvolti di mercato tra Milik e Vecino.

“Non ci sono le possibilità economiche per l’Inter di prendere Milik a gennaio. La valutazione di partenza che il Napoli chiede per l’attaccante è di 15 milioni e inoltre l’ingaggio chiesto dal polacco parte dai 4,5mln. In questo momento sono cifre troppo alte per i nerazzurri, poi se l’Inter riuscisse a vendere qualche giocatore che pesa sul bilancio e il Napoli abbassasse un po’ le pretese le cose potrebbero cambiare.

Scambio con Vecino? Il Napoli è ancora interessato all’uruguaiano, ma il problema qui è fisico, poi il Napoli dovrebbe libare il posto a centrocampo. Potrebbero aprirsi degli scenari diversi se riuscisse a vendere uno tra Demme e Lobotka, credo sia più facile la partenza del tedesco. Sono invece impossibili per il Napoli i nomi di Eriksen e Nainggolan”.

Comments

comments