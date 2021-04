Milik già in uscita dal Marsiglia: due club italiani sull’attaccante polacco

Arkadiusz Milik, ex Napoli, lascerà l’Olympique Marsiglia dopo una sola stagione. Ecco quanto riferisce RMC Sport.

“Arkadiusz Milik lascerà l’Olympique Marsiglia già durante il prossimo mercato”. Da RMC Sport oggi arrivano nuove indiscrezioni sulla probabile partenza dopo soli sei mesi dell’attaccante polacco, non intenzionato a restare in maglia biancazzurra in caso di mancata partecipazione alla prossima Champions League. L’OM oggi è sesto in classifica e molto lontano dalla più ambita competizione europea, con almeno tre big sulle orme dell’ex Napoli in vista dell’estate: Juventus, Milan e Siviglia.

