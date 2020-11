Jerzy Brzęczek, ct della Polonia, ha parlato, in conferenza stampa, anche del futuro di Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli.

“Arek Milik e Kamil Grosicki sono giocatori molto importanti per questa squadra, con una qualità incredibile in grado di darci una grossa mano e, personalmente, conto molto su di loro. Non stanno vivendo attualmente un momento facile, ma credo che entrambi possano cambiare squadra già a gennaio“.

