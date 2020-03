Milik in partenza, ha chiesto la cessione: sondaggio dell’Atletico Madrid

Arkadiusz Milik potrebbe lasciare il Napoli nella prossima sessione di mercato secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport.

Anche La Gazzetta dello Sport conferma che sulle tracce del centravanti polacco c’è l’Atletico Madrid. I Colchoneros avrebbero effettuato già un sondaggio per capire la disponibilità a trattare e questa c’è tutta, sia da parte della società partenopea sia da parte dell’ex Ajax. Quest’ultimo, infatti, non avendo certezze da titolare in vista della prossima stagione, avrebbe di fatto chiesto la cessione.

