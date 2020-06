Milik-Juve, il Napoli valuta le alternative: dallo scambio con Bernardeschi ad Osimhen

Arek Milik sembra ormai destinato ad abbandonare Napoli. Ecco i possibili scenari come riportati dalla Rai e dalla Gazzetta dello Sport.

Il futuro di Arek Milik sembra, giorno dopo giorno, sempre più vicino alla Juventus. Il Napoli allora pensa alle alternative per sostituire l’attaccante polacco.

Ciro Venerato, giornalista della Rai, ha parlato nel corso di Goal Show su TV Luna della situazione, affermando che il Napoli avrebbe aperto ad una trattativa con i bianconeri, basata sullo scambio con Federico Bernardeschi:

“Il Napoli ci ha ripensato. Continua a valutare 50mln di euro Milik, ma dopo i problemi riscontrati col Sassuolo per Boga, i rallentamenti per Ferran Torres, allora il club partenopeo ha pensato a Bernardeschi che per Gattuso può tornare a splendere nel tridente a destra”.

Ma la trattativa in ogni caso presenterebbe una serie di problemi:

“Il Napoli lo valuta 20mln di euro, primo problema perché la Juve lo valuta di più, poi la richiesta è di 30mln di conguaglio ed è il secondo problema perché la Juve non ha soldi e deve prima vendere. Terzo problema, parlando con l’entourage, è lo stipendio di Bernardeschi che non rientra nei parametri e dovrebbe chiudere con una buonuscita o spalmare l’attuale ingaggio su 5 anni”.

L’alternativa, a quanto quanto racconta La Gazzetta dello Sport, sarebbe Victor Osimhen, 18 gol nell’ultima stagione con il Lille in Francia. Secondo il quotidiano oggi in edicola, la valutazione da 50 milioni di Milik avrebbe messo fuori gioco la Juventus dato che il Napoli non sarebbe interessato da eventuali scambi. Il club azzurro, allora, avrebbe fatto già un’offerta da 60 milioni per il 21enne nigeriano e sarebbe in attesa della risposta del club francese.

