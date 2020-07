Milik-Juve, non solo Bernardeschi: i bianconeri valutano altre contropartite

La Juventus valuta altre contropartite da proporre al Napoli nell’affare Milik. Ecco quanto scrive a riguardo l’edizione odierna di Tuttosport.

La Juventus continua a provarci per Milik. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, i bianconeri avrebbero compreso come il Napoli non sia restio a parlarne per soldi (almeno 40 milioni) o contropartite tecniche. Nella fattispecie, il Napoli avrebbe puntato Bernardeschi, vecchio pallino di Gattuso che avrebbe portato, secondo il quotidiano, lo stesso tecnico a scendere in campo:

“L’ex Fiorentina, già nel mirino del club di Aurelio De Laurentiis in passato, è un pallino di Rino Gattuso. E secondo i ben informati il carisma del tecnico azzurro alla lunga potrebbe convincere lo juventino a prendere in considerazione l’ambizioso progetto dei vincitori dell’ultima Coppa Italia”.

Ma non c’è solo Bernardeschi. Difatti, sempre secondo Tuttosport, la Juventus starebbe valutando la possibilità di inserire altri giocatori nell’affare: Daniele Rugani (difensore classe ’94), Cristian Romero (difensore in prestito al Genoa, ’98) o Luca Pellegrini (difensore in prestito al Cagliari, ’99).

