Milik-Juventus, Bernardeschi e Pellegrini le uniche contropartite gradite al Napoli

Continua a tenere banco, in casa Napoli, la questione legata al futuro di Arkadiusz Milik, diventato l’obiettivo principale per l’attacco della Juventus.

Il polacco difficilmente rinnoverà il proprio contratto con il Napoli, in scadenza nel 2021, e avrebbe già trovato un accordo con il club bianconero. Il difficile, per la Vecchia Signora, sarà convincere il presidente Aurelio De Laurentiis: il patron azzurro, infatti, è disposto ad accettare solo offerte cash per cedere il polacco. La Juventus ha proposto diverse contropartite per cercare di ammorbidirne la posizione, ma, al momento, ADL ha alzato il muro: gli unici due calciatori graditi sono Federico Bernardeschi e Luca Pellegrini, ma la trattativa resta complicata.

