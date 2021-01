Milik-Juventus, tentativo per chiudere a gennaio: la richiesta di ADL frena l’affare

Non è un mistero l’interesse della Juventus per Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli, ormai finito ai margini della rosa a disposizione di Gennaro Gattuso.

Il polacco è in scadenza a fine stagione e può già trovare l’accordo con un altro club per un pre-contratto, a parametro zero. Il ragazzo, però, vorrebbe andar via durante la finestra di mercato invernale, per poter giocare con continuità e guadagnarsi una convocazione per i campionati europei con la sua Nazionale. A complicare le cose, però, è la richiesta di Aurelio De Laurentiis, che continua a chiedere una cifra compresa tra i 10 e i 15 milioni per cedere Milik a gennaio. La Juventus, dal canto suo, mantiene vivi i contatti con l’entourage del polacco e vorrebbe anticipare l’affare, che però, alle condizioni di ADL, resta quasi impossibile.

