Milik, la Juve ritenta l’assalto: per 10 milioni si può chiudere

Arek Milik separato in casa Napoli, la Juventus potrebbe tentare di prenderlo a gennaio. Ecco quanto scrive Sportmediaset.

“Juve, assalto finale per Milik a gennaio: con 10 milioni può chiudere.

A Napoli è un separato in casa, a giugno si libera a parametro zero e la Juventus lo vuole già da gennaio. De Laurentiis avrebbe tutti i vantaggi a venderlo subito ma non vuole abbassare la valutazione di 18 milioni. Molto probabile che, alla fine, si possa arrivare a un accordo per una cifra vicina ai 10. Un accordo che potrebbe accontentare tutte le parti, Milik compreso, che potrebbe chiudere con i bianconeri per un contratto da 4 milioni l’anno più bonus.

Nelle trattative con il Napoli, la Juve si è sentita offrire gratis un altro separato in casa azzurra, Fernando Llorente. Un ritorno che però non interessa ai bianconeri che vorrebbero svecchiare la rosa”.

Comments

comments