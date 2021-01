Milik-Marsiglia, domani possibile chiusura della trattativa

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato e giornalista Sky, riferisce le ultime novità in merito alla trattativa che porterà Milik al Marsiglia.

Domani, infatti, potrebbe essere il giorno decisivo per il passaggio del polacco al Marsiglia. Il club francese, si legge, “ha raggiunto una base d’accordo con la formula o di 8 milioni più 5 di bonus o di 9 milioni più 4 con il 20 o il 25% della futura rivendita.”

Il Napoli ora sta preparando il contratto per il rinnovo, dato che poi Milik andrà in prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto al primo punto conquistato dall’OM.

Infine, Di Marzio riporta sul proprio portale che gli agenti sono in attesa di capire se ci saranno clausole particolari; clausole come quella che potrebbe impedire il ritorno in Italia per 2 o 3 anni. Gli agenti attendono di capire questo prima di dar el’ok definitivo.

