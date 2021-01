Milik-Marsiglia, si procede spediti verso la fumata bianca

Ciro Venerato, giornalista della Rai, riferisce che Napoli e Marsiglia procedono spediti per l’approdo di Milik nel club francese.

L’esperto di mercato della Rai riporta anche alcune delle cifre relative al possibile accordo tra i due club. Per quanto riguarda la base fissa, Napoli e Marsiglia dovrebbero trovare un accordo tra gli 8 offerti ed i 10 richiesti.

La base dell’accordo è quella di un prestito con obbligo di riscatto; Milik prolungherà con il Napoli in maniera formale per permettere il prestito e poi l’obbligo di riscatto. Il polacco guadagnerà 4 milioni di euro a stagione con bonus per quattro anni e mezzo.

Per la settimana prossima sono attesi nuovi contatti tra i club.

