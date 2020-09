Milik, Napoli e Roma vicine all’accordo ma il polacco vuole andare alla Juve a zero

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla delicata situazione legata ad Arek Milik, attaccante del Napoli in scadenza di contratto.

Il polacco ha scelto di non rinnovare con gli azzurri e ora, visti gli arrivi di Osimhen e Petagna, è stato messo sul mercato per evitare di perderlo a parametro zero. La Roma sembrerebbe la squadra più interessata, soprattutto se dovesse cedere Edin Dzeko, e i giallorossi sarebbero molto vicini ad un accordo con il Napoli, che chiede 20 milioni più 5 di bonus. I due club sono vicinissimi ad un accordo (nella trattativa non rientrerebbero né Cengiz Under né Jordan Veretout) ma a bloccare tutto è proprio Milik, che vorrebbe trasferirsi, a parametro zero, alla Juventus che, tuttavia, sembra aver abbandonato la pista.

