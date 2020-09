Milik, nodo ancora da sciogliere: due pretendenti dall’estero riflettono

Arek Milik ancora in attesa di una nuova destinazione, due le pretendenti da Premier e Liga. Ecco quanto scrive il Corriere dello Sport.

“In Inghilterra, nel frattempo, un intermediario è al lavoro con il Tottenham e con Mourinho per districare il nodo-Milik: il Napoli vuole cederlo in prestito con obbligo di riscatto, per un totale di 30 milioni (bonus compresi), ma il club londinese riflette ancora su tutto. Arek piace, questo sì, ma l’operazione non è ancora agevole. In Spagna, nel frattempo, continua a rimbalzare la voce chiamata Siviglia: si vedrà”.

