Milik oggetto del desiderio di tanti ma la passione si paga in contanti

Milik è un calciatore importante, fino ad oggi non ha rinnovato con il Napoli ha contratto in scadenza il prossimo anno ed è normale che piaccia a molti club.

La società ha già detto che, se non si troverà un accordo per il prolungamento, lo metterà sul mercato ma alle proprie condizioni e senza farsi tirare per il collo come sanno perfettamente il ragazzo ed il suo entourage.

Per ora si valutano offerte solo cash.

Età giovane, grandi potenzialità, insomma chi lo vorrà dovrà pagarlo un bel po’ che sia la Juventus o l’Atletico Madrid o qualsiasi altro club sono tutti avvisati.

