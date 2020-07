Milik paga la brutta prova di ieri, pagelle disastrose per lui

Arek Milik è risultato sicuramente tra i peggiori della partita di ieri sera contro il Bologna; una brutta prova che i quotidiani hanno sottolineato.

Quella che ci è andata più leggera è stata La Gazzetta dello Sport con un 5 con una breve frase: “si muove tanto, ma non tira”. Il Corriere dello Sport invece gli affibbia un 4,5 e rimarca il fatto che “fisicamente è una quercia ed è impiantato nel terreno. Non sente la partita e forse non sente più niente”.

Un commento, quello del Corriere, che sottolinea la volontà di Milik di lasciare il Napoli a fine stagione; anche il nostro Mauro Guerrera, nelle sue pagelle, ha bocciato a pieno regime il polacco:

“MILIK: 4 – Non indovina una giocata, neanche un movimento e non tira mai in porta, ormai è sempre più un ex.“

